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Путин заклеймил США за милитаризм: Гиперзвук против американских долларов

18 декабря 2018, 18:09  •  80 • Политика
Президент России Владимир Путин раскритиковал США за милитаризм и рассказал о преимуществах российского гиперзвукового оружия над баснословными бюджетными тратами Вашингтона.
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает военный бюджет Соединенных Штатов Америки милитаристским. Об этом глава государства рассказал во вторник на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
Путин напомнил, что военный бюджет России составляет порядка 46 миллиардов долларов. Москва также планирует снизить расходы на оборонные цели так, чтобы избежать нанесения ущерба безопасности.
В то же время Вашингтон тратит рекордные миллиарды долларов на армию.
"Это рекорд - даже с учетом небольшой инфляции. Это милитаристский бюджет", - заклеймил он США.
Сейчас между бюджетами Пентагона и Минобороны РФ имеется значительный диспаритет. И сейчас перед Россией стоит задача по сохранению стратегического баланса в мире.
Именно поэтому основные расходы на развитие ВС РФ были сделаны в предыдущие годы. Кроме того, Москва может похвастаться принципиально новыми видами вооружений, которых нет у других стран.
"Нет пока ни у кого гиперзвукового оружия, а у нас есть. Более того, это не планы, оно стоит уже на боевом дежурстве - "Кинжал", - пояснил он.
Напомним, летом 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019-й финансовый год. Вашингтон поставил перед Пентагоном задачи по модернизации вооружений и наращиванию обороноспособности страны.
"Мы заменим стареющие танки, стареющие самолеты и корабли наиболее передовыми и смертоносными технологиями, которые когда-либо создавались. Надеюсь, что мы будем настолько сильны, что нам никогда не придется их использовать, но если мы когда-нибудь будем, ни у кого не будет шансов", - поведал Трамп.
При этом специалисты из Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии США ранее рассказали, что в случае начала военного конфликта с участием Штатов, РФ и Китая одной из основных уязвимостей американской армии станет ее ставка на широкое применение системы GPS, уязвимой к средствам радиоэлектронной борьбы.

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