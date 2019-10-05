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Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

05 октября 2019, 10:39  •  19 • Политика
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
«А здравоохранение может работать как корпорация? Вот Сергей Владиленович (Кириенко, первый замглавы администрации президента. — Ред.) когда-то создал корпорацию «Росатом», она функционирует весьма эффективно», — цитирует главу государства ТАСС.
Свой вопрос Путин задал одному из участников заседания, победителю конкурса «Лидеры России», замглавврача одной из клиник Санкт-Петербурга Владимиру Остроменскому. До вопроса президента мужчина заявил, что права на ошибку не имеют ни медики, ни управленцы в сфере здравоохранения.
«Как корпорация? Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность», — приводит слова Остроменского «РИА Новости».
Российский лидер отметил, что система здравоохранения «работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями». При этом не придется отказываться от системы обязательного медицинского страхования, уверен Путин.
Остроменский добавил, что для создания госкорпорации необходимо пересмотреть систему подготовки специалистов и руководителей, пишет «Газета.ру».
Ранее, 2 октября, Владимир Путин анонсировал проведение заседания Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения. По его словам, обсуждение этих тем с участием глав регионов состоится в конце октября.

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