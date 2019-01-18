Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Деньги на зарплаты найдем: Госдеп не смог пережить шатдаун без сотрудников
Ракетная нормативная база: Трамп представил новую стратегию ПРО США
Зачем правительство России хочет изменить методику оценки бедности? (Руслан Оста...
Кого будет защищать голодный американский солдат?
Главная / В России

Путин заговорил по-сербски

18 января 2019, 04:09  •  7 • В России

- Вас очень ждут возле храма святого Саввы, - сказал Путину президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде. - Как мне передают, там собрались десятки тысяч людей, которые хотели бы увидеть вас.

Даже для Сербии, где очень хорошо относятся и к России, и к Путину, это казалось перебором. В рабочий день просто так собраться, чтобы издалека посмотреть на президента другой страны, пусть даже и на Путина?

Но возле одного из главных соборов Белграда, построенных с помощью России и на ее же деньги сейчас украшаемых, творилось что-то неописуемое. Люди толпой стояли вдоль ограждения вокруг всего храма и на прилегающих улицах. Рядом со стенами собора со всех сторон были установлены огромные экраны, на которых должна была идти трансляция происходящего внутри. Официальные данные были разными — от нескольких десятков тысяч до фантастических 180 тысяч. Сколько точно — в таком скоплении сказать было сложно, но очень много.

Путин и Вучич сразу спустились в нижний храм — крипту собора, где уже закончена роспись и где был выставлен образ святого СаввыФото: REUTERS

Путин и Вучич сразу спустились в нижний храм — крипту собора, где уже закончена роспись и где был выставлен образ святого Саввы. Тут произошло неожиданное: поставив по свечке перед образами, президенты попросили всех журналистов уйти. То есть обращаться к иконам при посторонних они не захотели.

Через некоторое время Путин и Вучич поднялись из крипты в сам храм, где еще только идут работы по убранству, выкладывают огромные мозаичные панно алтаря и где их ждали художники, которые трудятся над этим.

- Собор был построен по образу и подобию константинопольской Святой Софии, но купол здесь больше, - рассказывал и показывал российский мастер Николай Мухин. - И нигде в мире не будет такого количества мозаик.

Общая площадь мозаичного поля одного только купола - 1230 квадратных метров, а общая площадь — более 12 тысяч квадратных метров.

- Такого, как будет здесь, нет ни в Венеции, ни в Палермо, ни в Монреале, - с гордостью констатировал художник. - Это самый большой мозаичный ковер в христианском мире. У нас сейчас в Питере безостановочно, много месяцев льется стекло и возится сюда, настолько масштабная работа.

- А по сравнению со Спасом на крови? - поинтересовался Путин, вспомнив крупнейший мозаичный храм России.

- В три раза больше! - ответил художник.

За всем этим с улицы несмотря на очень холодный вечер с интересом наблюдали жители Белграда. Одновременно шла прямая трансляция на национальном телеканале.

Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку

Главная мозаика собора с ликом Христа оставалась к приезду президентов незавершенной. Недостающие несколько деталей попросили вклеить патриарха Сербского Иринея, Путина и Вучича. Причем задумано было красиво — каждому было необходимо вставить по три камешка в орнамент: белого, синего и красного цветов. То есть в соответствии с флагами России и Сербии.

Недостающие несколько деталей мозаики с ликом Христа попросили вклеить патриарха Сербского Иринея, Путина и ВучичаФото: REUTERS

Когда Путин старательно впечатал свои мозаики в нужные места, художник пошутил:

- Все, теперь вы в бригаде!

- Когда за зарплатой? - не полез за словом в карман Путин.

- В начале месяца.

- Нет, подобные вещи мы будем делать бескорыстно, - отреагировал президент.

Более того, не просто бескорыстно - Россия выделит еще пять миллионов евро на завершение работ в храме.

- Стоя между двумя президентами, я загадал: увидеть вас здесь снова на освящении уже готового собора, - сказал Мухин. - К октябрю этого года надеемся закончить.

Оба пообещали приехать, видимо, через девять месяцев Путину придется еще раз лететь в Белград.

Выйдя из храма к многотысячной толпе, он, хотя и не собирался ничего говорить, все же взял микрофон.

- Спасибо вам за поддержку, - сказал Путин по-сербски, за что был награжден очень искренними аплодисментами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

7
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 21:39
Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку
17 января 2019, 23:09
«Методы старой закалки»: в Тольятти преподаватель биологии ударила ученицу во время урока
18 января 2019, 00:54
Что дарили Владимиру Путину
Загрузка...
18 января 2019, 02:24
«Десятки тысяч долларов»: пираты требуют выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков
17 января 2019, 15:09
Дембелям вход в соцсети заказан
17 января 2019, 18:24
Почему Сноудену можно жить в России, а Елене Бойко нет
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
14 января 2019, 23:54
ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов
17 января 2019, 00:39
Заявление Елены Бойко о её выдворении на Украину
11 января 2019, 04:54
Дальше будет только хуже? (aftershock.news)
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.