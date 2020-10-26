Путин загнал НАТО в угол: Эксперт объяснил, чем обернётся отказ США от предложения России по ракетам

Руководитель Центра военного прогнозирования, член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок оценил ультиматум президента России, адресованный командованию НАТО.

Российский лидер заявил, что Москва готова отказаться от развёртывание своих новых крылатых ракет 9М729 на европейской территории страны, в том числе у своих западных рубежей, но лишь при одном условии.

Североатлантический альянс со своей стороны также должен не размещать в странах Европы аналогичное ракетное оружие, прописанное в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Путин подчеркнул, что выход США из этого соглашения усугубляет военные угрозы на территории Европы, провоцируя обострение гонки вооружений и создавая опасность новой эскалации.

Цыганок считает, что Вашингтон должен сделать встречные шаги. Он заметил, что позиция американской стороны по Договору РСМД создаёт серьёзную военную угрозу глобального масштаба.