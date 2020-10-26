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Путин загнал НАТО в угол: Эксперт объяснил, чем обернётся отказ США от предложения России по ракетам

26 октября 2020, 19:20  •  36 • Политика
Президент РФ Владимир Путин своим ультиматумом загнал НАТО в угол. Военный эксперт Анатолий Цыганок объяснил, чем обернётся отказ США от предложения России по ракетам. Он заявил об угрозе глобального масштаба в случае неподписания соглашения между Москвой и Вашингтоном.
Руководитель Центра военного прогнозирования, член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок оценил ультиматум президента России, адресованный командованию НАТО.
Российский лидер заявил, что Москва готова отказаться от развёртывание своих новых крылатых ракет 9М729 на европейской территории страны, в том числе у своих западных рубежей, но лишь при одном условии.
Североатлантический альянс со своей стороны также должен не размещать в странах Европы аналогичное ракетное оружие, прописанное в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Путин подчеркнул, что выход США из этого соглашения усугубляет военные угрозы на территории Европы, провоцируя обострение гонки вооружений и создавая опасность новой эскалации.
Цыганок считает, что Вашингтон должен сделать встречные шаги. Он заметил, что позиция американской стороны по Договору РСМД создаёт серьёзную военную угрозу глобального масштаба.
Если мы выполняем договорённости по объёму ракет и ядерного вооружения на своей территории, то пусть и американцы делают то же. Но, учитывая ситуацию, я считаю, что Путин сделал всё для того, чтобы договор был подписан и продлён. Все чётко понимают, что неподписание соглашения с США действительно может обернуться для всего мира большой опасностью, - резюмировал собеседник Царьграда.

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