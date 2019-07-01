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Путин заедет к Папе Римскому
01 июля 2019, 21:39 • 67 • В России
В четверг, 4 июля, Владимир Путин отправится с официальным визитом в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.
Путин и Конте примут участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.
Кроме этого президент России посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. По информации "КП", Владимир Путин может пригласить Папу совершить исторический шаг - впервые приехать в Россию.
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