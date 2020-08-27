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Путин: задержание россиян в Минске - это операция украинских спецслужб

27 августа 2020, 17:20  •  15 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людей заманили на территорию Белоруссии
Президент Владимир Путин заявил в инетервью телеканалу "Россия 1" о невиновности группы россиян, задержанных ранее в Минске белорусскими оперативниками. По его словам, они стали жертвами спецоперации украинских и американских спецслужб.
Как отметил глава государства, людей "втемную использовали": поставили перед ними легальные цели – вывезти в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, для абсолютно легальной работы.
А затем затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании.
При этом российские пограничники их не выпускали, но их удалось провезти по поддельным документам их ввезли.
В июле в одной из гостиниц Минска задержали 32 россиянина, которых позже государственное БелТА идентифицировало как сотрудников ЧВК "Вагнер". Затем еще одного подозреваемого задержали на юге Белоруссии.
После этого президент страны Александр Лукашенко обвинил их в подготовке беспорядков на территории Белоруссии. В СМИ начали появляться различные версии случившегося, одной из самых популярных заключалась в том, что россиян задержали при следовании на Ближний Восток.
После начала акций протеста в Белоруссии задержанных отпустили в Россию.

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