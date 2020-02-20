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Путин задал прямой вопрос, а Зеленский открыл огонь: Малофеев объяснил обострение в Донбассе

20 февраля 2020, 00:54  •  61 • Политика
Учредитель телеканала "Царьград" и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире "Время покажет" прокомментировал заявление Украины о том, что ЛНР начала наступление в Донбассе, объяснив, почему и после чего глава Незалежной Владимир Зеленский выбрал такую политику.
По словам учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, НАТО осталось последней международной организацией, которая полностью поддерживает Украину. И причины понятны, добавил замглавы ВРНС, - альянс является организацией, финансирование которой напрямую зависит от внешней угрозы.
"Они считают, что если есть угроза от России - вот эта конкретная женщина будет получать свою зарплату. Нет ни от кого угрозы - НАТО можно распускать. Они всегда за войну, где-то произошла эскалация - сразу звучит "мы не допустим", "НАТО внимательно следит" - они будут говорить так всегда, это им по работе положено. А вот что касается остальных европейцев, я бы хотел вот от этого момента провокации на границе, между ЛНР и украинскими войсками, поговорить о санкциях", - заметил Малофеев.
Он объяснил, почему Путин позвонил Зеленскому с прямым вопросом: будет ли он соблюдать Минские договорённости.
"Почему? Напоминаю, что европейские санкции введены в связи с невыполнением и до момента выполнения Россией Минских соглашений. Что говорит президент Путин президенту Макрону, который говорит: надо восстанавливать отношения с Россией, надо собирать новую "пятёрку" в честь 75-летия Победы? Он говорит: "Так мы же готовы, это они не выполняют, посмотрите, уже много лет". Это же он говорит Меркель, это же он говорит, соответственно, всем своим собеседникам по большой геополитике. И получается, что санкции-то с России надо снимать", - делает вывод замглавы ВРНС.
Именно по этой причине, подчёркивает Малофеев, любой разговор о том, что именно Украина, а не Россия, не выполняет Минские договорённости, - "смерти подобен".
"А если санкции, то Украина виновата. И дальше никому не нужная провинциальная страна между Европой и Россией как-то влачит своё существование, её элиты друг с другом там собачатся, народ беднеет. Поэтому, именно поэтому необходимо избежать разговора о том, что Украина не соблюдает Минские договорённости. Опять провокация на границе, опять кто-то погиб, опять что-то случилось. Кроме прямого вопроса: вы будете соблюдать Минск или нет? Они не будут, это нам отвечают в этой студии, и это отвечают там. А это означает, что Запад имеет право, имеет полную возможность снять санкции с России. И это то, чего мы все хотим", - подчеркнул учредитель телеканала "Царьград".

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