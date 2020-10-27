Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Главная / Политика

Путин задал главный вопрос 2020 года

27 октября 2020, 21:55  •  81 • Политика
Владимир Путин пошутил над символом 2020 года на Совете по культуре и искусству. "Животные, конечно, не виноваты... А летучие мыши? Тоже ни в чём не виноваты?" - с улыбкой поинтересовался глава государства.
Президент России Владимир Путин пошутил над неофициальным символом 2020 года - летучей мышью. Это произошло во время Совета по культуре и искусству, которое проходило в формате видеоконференции.
"Животные, конечно, не виноваты... А летучие мыши? Тоже ни в чём не виноваты? Ладно, шучу..." - сказал глава государства.
По данным учёных, именно летучие мыши стали источником коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь передалась от животного к человеку и в короткие сроки охватила весь мир. Как конкретно это произошло, имеются различные мнения, но все однозначно сходятся в том, что причина именно в летучих мышах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание по Донбассу
27 октября 2020, 02:40
"Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным": Почему Амнуэля приглашают на ТВ?
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о р...
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тиханов...
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политоло...
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский актер
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.