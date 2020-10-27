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Путин задал главный вопрос 2020 года
27 октября 2020, 21:55 • 81 • Политика
Владимир Путин пошутил над символом 2020 года на Совете по культуре и искусству. "Животные, конечно, не виноваты... А летучие мыши? Тоже ни в чём не виноваты?" - с улыбкой поинтересовался глава государства.
Президент России Владимир Путин пошутил над неофициальным символом 2020 года - летучей мышью. Это произошло во время Совета по культуре и искусству, которое проходило в формате видеоконференции.
По данным учёных, именно летучие мыши стали источником коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь передалась от животного к человеку и в короткие сроки охватила весь мир. Как конкретно это произошло, имеются различные мнения, но все однозначно сходятся в том, что причина именно в летучих мышах.
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