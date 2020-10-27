Путин задал главный вопрос 2020 года

Президент России Владимир Путин пошутил над неофициальным символом 2020 года - летучей мышью. Это произошло во время Совета по культуре и искусству, которое проходило в формате видеоконференции.

"Животные, конечно, не виноваты... А летучие мыши? Тоже ни в чём не виноваты? Ладно, шучу..." - сказал глава государства.

По данным учёных, именно летучие мыши стали источником коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь передалась от животного к человеку и в короткие сроки охватила весь мир. Как конкретно это произошло, имеются различные мнения, но все однозначно сходятся в том, что причина именно в летучих мышах.