Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»

Владимир Путин утвердил новый состав СПЧ. Орган был «зачищен» от ряда либеральных деятелей, а на их места взяты люди консервативных взглядов. Среди зачищенных завсегдатаи «Эха Москвы» Станислав Кучер и Елена Масюк.

Глава России Владимир Путин «зачистил» от либералов Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В него не попали ни журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, ни общественный деятель Ирина Хакамада.

Напомним, что Кучер известен своими неоднозначными комментариями для «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». Елена Масюк и вовсе ведёт на «Эхо Москвы» личный блог, в котором транслирует месседжи либеральной элиты.

Вместо них были утверждены глава Союза журналистов Владимир Соловьев, протоиерей Кирилл Каледа, политолог Екатерина Шульман, адвокат Шота Горгадзе и другие. Всего было утверждено 17 новых членов.

Напомним, что в составе Совета будут работать 51 человек. Это консультативный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека.