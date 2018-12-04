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Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»

04 декабря 2018, 03:09  •  52 • Политика
Владимир Путин утвердил новый состав СПЧ. Орган был «зачищен» от ряда либеральных деятелей, а на их места взяты люди консервативных взглядов. Среди зачищенных завсегдатаи «Эха Москвы» Станислав Кучер и Елена Масюк.
Глава России Владимир Путин «зачистил» от либералов Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В него не попали ни журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, ни общественный деятель Ирина Хакамада.
Напомним, что Кучер известен своими неоднозначными комментариями для «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». Елена Масюк и вовсе ведёт на «Эхо Москвы» личный блог, в котором транслирует месседжи либеральной элиты.
Вместо них были утверждены глава Союза журналистов Владимир Соловьев, протоиерей Кирилл Каледа, политолог Екатерина Шульман, адвокат Шота Горгадзе и другие. Всего было утверждено 17 новых членов.
Напомним, что в составе Совета будут работать 51 человек. Это консультативный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека.
В новом Совете по правам человека при президенте теперь нет Парфенова, Хакамады и Масюк. Зато появились борец с тюремным беспределом Ева Меркачева и исследователь российской «элитки» Катя Винокурова. Уж не знаю, поздравлять их или соболезновать.https://t.co/AyK2osl3YE
— Александр Коц (@sashakots) 3 декабря 2018 г.

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