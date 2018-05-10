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Путин забросил шайбу с "лопаты" и получил приз лучшему игроку

10 мая 2018, 20:24  •  35 • В России

Шесть лет назад, сразу после инаугурации Владимир Путин отправился на хоккей, где сильно всех удивив, вышел на лед в гала-матче Ночной лиги. В нынешний раз два этих события разошлись в графике президента на пару дней, да и клюшку в руки Путин берет теперь теперь не в "Лужниках", а в олимпийском парке Сочи.

Там накануне как раз завершился финал очередного розыгрыша НХЛ, победителю которого традиционно вручается ни много, ни мало целая ледовая арена в родном городе. Правда, в этот раз кубок взяла сборная - команда Центрального военного округа "Звезда", но полученный из рук главы государства сертификат на строительство Дворца спорта не пропадет.

Шайбу забросил Владимир Путин!

Путин вышел на лед в традиционной компании звезд отечественного хоккея, скрестив клюшки с лучшими игроками Ночной лиги, усиленными бизнесменами, политиками и такими неожиданными мастерами конька и клюшки, как саксофонист Игорь Бутман и футболист Александр Мостовой. Но перед стартовым вбрасыванием он заехал посмотреть на новый тренировочный комплекс образовательного центра "Сириус", где занимаются юные хоккеисты со всей страны.

Президенту продемонстрировали зал, в котором тренажеры сами считают количество повторений, и беговые дорожки, позволяющие вместе с развитием выносливости и скорости катания, отрабатывать броски по воротам.

Президент вновь вышел на лед в гала-матче Ночной лигиФото: REUTERS

- Сюда можно направлять тех воспитанников, которые недостаточно выкладываются непосредственно на тренировке на льду, - прокомментировал одни из тренеров.

- Это вы про меня? - отреагировал Путин.

Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги, которая проходит в Сочи

Но тут же получил обещание не отправлять его на доптренировки.

- Занимаясь спортом сами, подаёте блестящий пример нашим будущим звёздам, - обратился президент к хоккеистам Ночной лиги, открывая гала-матч. - Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни. Это отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации.

Сам матч начался со шквала шайб в ворота команды звезд, причем большинство из них было на счету связки Путин-Буре. Разошедшаяся Русская ракета назабивала столько, что Путин неожиданно оказался лучшим ассистентом, сам забросив лишь дважды. Свою шайбу забросил и министр обороны Сергей Шойгу, традиционно играющий во второй пятерке путинской команды.

Второй период ознаменовался дуэлью на губернаторском уровне. Андрей Воробьев шикарно реализовал выход один на один с Алексеем Дюминым: убрал шайбу под себя, проехал над ней и, засунув клюшку себе между ног, тихонько переправил ее в ворота. Это было в самом деле красиво! Затем разыгрался председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, оформивший дубль, и преимущество президентской команды растаяло. Но в заключительной двадцатиминутке все встало на свои места: Путин довел личный счет заброшенных шайб до пяти, а его сборная победила 12:7. При этом он продемонстрировал, что годы тренировок не прошли даром. Отправил шайбу под перекладину, бросив с "лопаты" - с неудобной руки, ничуть не хуже своих партнеров-профессионалов.

После финальной сирены Путину вручили приз лучшего игрока матча, как набравшему наибольшее количество очков. Показалось, что он сам был этому не очень рад, но и отказаться было нельзя.

После окончания матча Владимир Путин сделал подарок двум юным болельщикам - подарил им хоккейные клюшки со своим автографом, сделаные из утилизированной новогодней кремлевской ели.

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