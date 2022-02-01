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Путин за полторы минуты объяснил коллизию с НАТО для Украины

01 февраля 2022, 21:35  •  267 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина, пытаясь создать угрозы для Москвы, создаёт аналогичные проблемы для самой себя.
Глава государства за полторы минуты объяснил, в чём опасность того, что Украина может стать членом НАТО.
Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием - и начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО?
- сказал Путин.
Более того, президент напомнил о доктринальных документах Украины. В них написано, что Киев собирается "вернуть" Крым. В том числе и военным путём.
А никто не думал, что создавая такие угрозы для России, она (Украина. - Ред.) создаёт аналогичные угрозы для себя?
- поинтересовался президент.
Ранее сообщалось, что Россия получила ответ от США на требования Москвы. Русские дипломаты пока его изучают.

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