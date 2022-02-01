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Путин за полторы минуты объяснил коллизию с НАТО для Украины
01 февраля 2022, 21:35 • 267 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина, пытаясь создать угрозы для Москвы, создаёт аналогичные проблемы для самой себя.
Глава государства за полторы минуты объяснил, в чём опасность того, что Украина может стать членом НАТО.
- сказал Путин.
Более того, президент напомнил о доктринальных документах Украины. В них написано, что Киев собирается "вернуть" Крым. В том числе и военным путём.
- поинтересовался президент.
Ранее сообщалось, что Россия получила ответ от США на требования Москвы. Русские дипломаты пока его изучают.
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