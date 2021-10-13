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Путин является арбитром в Закавказье: о чем договорились лидеры России и Армении

13 октября 2021, 10:30  •  52 • Политика
Фото: kremlin.ru
Главы государств встретились в четвертной раз за год
Россия выступает главным гарантом выполнения трехстороннего соглашения, подписанного Арменией и Азербайджаном по итогам войны в Нагорном Карабахе. Проблема полностью не урегулирована, поэтому Владимир Путин и Никол Пашинян регулярно встречаются для "сверки часов". По мнению экспертов, сегодня российский лидер выступает в качестве арбитра в Закавказье. 
Особенно ярко это проявляется в геополитическом противостоянии с Турцией. Реджеп Тайип Эрдоган, безусловно, претендует на роль ведущего регионального игрока. Меж тем, территории постсоветских стран традиционно являются сферами влияния России, и Путин, конечно же, отстаивает интересы нашей страны. 
Как сообщает URA.RU со ссылкой на армянского политика, пожелавшего остаться неизвестным, президент России и премьер-министр Армении 12 октября обсудили в Кремле вопрос так называемого "Зангезурского коридора". Он не упоминается в трехстороннем соглашении по итогам войны, однако Турция и Азербайджан хотят получить транспортное сообщение через территорию Армении. 
По словам источника, это является болезненным вопросом для армян, которые не хотят "играть в турецкие игры". Более того, политик подчеркнул, что новая дорога позволит азербайджанской стороне контролировать транспортные потоки между Россией и Китаем, что не может устраивать Путина. Пашинян также выступает против этого проекта. 
Профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что президент России не собирается занимать чью-либо сторону. Эксперт отметил, что сегодня Путин выступает в качестве арбитра в закавказском регионе и действует исключительно в интересах нашей страны. 

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