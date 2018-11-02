«Путин ясно показал, что мы их не боимся»: Решетников о возвращении ГРУ

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки, руководитель общества «Двуглавый орел» Леонид Решетников прокомментировал в разговоре с Царьградом предложение президента России Владимира Путина вернуть название Главное разведывательное управление (ГРУ).

Леонид Решетников воспринимает такое предложение президента очень позитивно.

«Запад сейчас активно этот термин использует, обвиняя нас в ряде всяких черных операций и грязных. И этим предложением Путин показывает, что мы не боимся, не скрываемся за тем новым названием, которое появилось в последние годы. И мы готовы сдерживать эту клевету, эти удары. Пожалуйста, да, есть такое управление ГРУ, и мы им гордимся. Нашей военной разведкой, которая ведет разведку по вопросам прежде всего военной, военно-стратегической, военно-тактической, военно-политической проблематики».

Решетников называет это своеобразным ответом нашим врагам, которые раскручивали тему ГРУ, тему активного участия ГРУ в разных акциях: «И это наш ответ. Да, есть такое управление, Главное разведывательное управление. Было, есть и будет. Я думаю, главное вот это».

Леонид Решетников уверен, что все ветераны подразделения ГРУ также позитивно воспримут эту новость.

«Ну, это традиционно было, оно не так давно-то сменилось. Буквально, когда это произошло, несколько лет назад. Оно совсем недавно было заменено, по непонятным причинам, кому-то почему-то не нравилось, не ясно. Это как в свое время ГАИ сменили на труднопроизносимое ГИБДД», - резюмирует генерал-лейтенант СВР.