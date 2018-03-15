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Путин: Я лично принял решение о штурме террористов в "Норд-Осте"
15 марта 2018, 13:54 • 141 • Политика
По словам президента России, другого выхода не было.
Президент Путин рассказал о том, как принимал в 2002 году решение о начале штурма театрального центра на Дубровке, где террористами были захвачены в заложники зрители мюзикла "Норд-Ост".
"Конечно, здесь не было другого варианта", - ответил президент на вопрос о том, он ли принимал решение о штурме захваченного здания.
"Никто, кроме меня, это решение принять не мог", - подчеркнул президент. Такие слова российского лидера прозвучали в фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном в социальных сетях.
По словам Путина, в той ситуации бездействие привело бы к еще большим жертвам. "Уверен, что если бы ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше", - подчеркнул российский лидер.
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