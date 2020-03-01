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Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Эрдоганом. Навальный сказал: "Ок"

01 марта 2020, 20:54  •  182 • Политика
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный прокомментировал заголовок статьи "Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Украиной". "Ок", - коротко написал он.
Алексей Навальный в своём Twitter коротко прокомментировал заголовок статьи "Московского комсомольца" "Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Украиной".
"Ок", — написал Навальный.
Фото: Скриншот Twitter/@navalny
Напомним, что турецкий телеканал, ссылаясь на источники в администрации Реджепа Эрдогана, назвал дату встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой. Ранее рассматривались две даты — 5 или 6 марта, однако, вероятно, Эрдоган решил приехать пораньше.
Днём 28 февраля президенты России и Турции общались по телефону. В ходе беседы был сделан акцент на необходимости принятия определённых мер, которые позволят нормализовать обстановку в северо-западной части Сирии. По данным пресс-службы Кремля, главы государств договорились более интенсивно проводить межведомственные консультации, а также "проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".
Российская и турецкая делегации провели переговоры, касающиеся ситуации в Идлибе, в Анкаре. Во время встречи представители Турции подчеркнули: необходимо немедленно прекратить огонь. Также затрагивалась тема вывода войск режима к границам "Сочинского меморандума" и снижения напряжённости в регионе.

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