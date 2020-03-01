Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Эрдоганом. Навальный сказал: "Ок"

Алексей Навальный в своём Twitter коротко прокомментировал заголовок статьи "Московского комсомольца" "Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Украиной".

"Ок", — написал Навальный.

Фото: Скриншот Twitter/@navalny

Напомним, что турецкий телеканал, ссылаясь на источники в администрации Реджепа Эрдогана, назвал дату встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой. Ранее рассматривались две даты — 5 или 6 марта, однако, вероятно, Эрдоган решил приехать пораньше.

Днём 28 февраля президенты России и Турции общались по телефону. В ходе беседы был сделан акцент на необходимости принятия определённых мер, которые позволят нормализовать обстановку в северо-западной части Сирии. По данным пресс-службы Кремля, главы государств договорились более интенсивно проводить межведомственные консультации, а также "проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

Российская и турецкая делегации провели переговоры, касающиеся ситуации в Идлибе, в Анкаре. Во время встречи представители Турции подчеркнули: необходимо немедленно прекратить огонь. Также затрагивалась тема вывода войск режима к границам "Сочинского меморандума" и снижения напряжённости в регионе.