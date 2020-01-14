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Путин взломал? NYT заявила об атаке русских хакеров на украинскую Burisma
14 января 2020, 17:09 • 106 • Политика
Газета The New York Times заявила об атаке, которую якобы русские хакеры провели в ноябре 2019 года против украинской энергетической компании Burisma. Экс-посол США в России Майкл Макфол приписал ко взлому имя президента России Владимира Путина. "Мой последний пост особенно своевременен после взлома Путиным Burisma", - написал дипломат в Twitter.
Американская газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщила о кибератаке против украинской энергетической компании Burisma в ноябре 2019 года. По версии американских журналистов, взлом якобы производили русские хакеры для того, чтобы собрать информацию об экс-вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере, способную их скомпрометировать.
Хакеры, мол, пытались несколько раз получить доступ к логинам и паролям сотрудников компании Burisma. Издание отмечает, что некоторые "учётки" хакерам удалось взломать.
Однако в той же публикации сообщается, что так и не выясненной остаётся информация о том, в каких именно данных были заинтересованы кибервзломщики и смогли ли их добыть.
Источники предположили, что это, мол, была попытка добыть сведения, способные даже на уровне потенциала, навредить Байдену и его сыну, входящему в руководство Burisma.
Экс-посол США в России Майкл Макфол приписал ко взлому имя президента России Владимира Путина. У себя в Twitter он написал, что это, мол, "ещё одно свидетельство того, что Путин боится Байдена и активно пытается помочь Трампу".
"Не хорошо. Все, кто верит в американский суверенитет, должны осуждать как демократов, так и республиканцев", - заявил дипломат.
А чуть позже он и вовсе приписал взлом президенту России.
"Мой последний пост в PostOpinions особенно своевременен после взлома Путиным Burisma: "Будьте готовы бороться с новой опасной волной дезинформации во время суда в сенате", - пишет Макфол.
Фото: скриншот twitter/McFaul
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