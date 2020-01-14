Путин взломал? NYT заявила об атаке русских хакеров на украинскую Burisma

Американская газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщила о кибератаке против украинской энергетической компании Burisma в ноябре 2019 года. По версии американских журналистов, взлом якобы производили русские хакеры для того, чтобы собрать информацию об экс-вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере, способную их скомпрометировать.

Хакеры, мол, пытались несколько раз получить доступ к логинам и паролям сотрудников компании Burisma. Издание отмечает, что некоторые "учётки" хакерам удалось взломать.

Однако в той же публикации сообщается, что так и не выясненной остаётся информация о том, в каких именно данных были заинтересованы кибервзломщики и смогли ли их добыть.

Источники предположили, что это, мол, была попытка добыть сведения, способные даже на уровне потенциала, навредить Байдену и его сыну, входящему в руководство Burisma.

Экс-посол США в России Майкл Макфол приписал ко взлому имя президента России Владимира Путина. У себя в Twitter он написал, что это, мол, "ещё одно свидетельство того, что Путин боится Байдена и активно пытается помочь Трампу".

"Не хорошо. Все, кто верит в американский суверенитет, должны осуждать как демократов, так и республиканцев", - заявил дипломат.

А чуть позже он и вовсе приписал взлом президенту России.

"Мой последний пост в PostOpinions особенно своевременен после взлома Путиным Burisma: "Будьте готовы бороться с новой опасной волной дезинформации во время суда в сенате", - пишет Макфол.