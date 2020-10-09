Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Путин вызвал в Москву глав МИД Армении и Азербайджана

09 октября 2020, 11:05  •  81 • Политика
Владимир Путин обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. Также он позвал в Москву для консультаций глав МИД Армении и Азербайджана.
Президент России Владимир Путин обратился к Армении и Азербайджану в связи с конфликтом стран за Нагорный Карабах. Российский лидер призвал стороны прекратить боевые действия в регионе.
Обращению предшествовала серия телефонных переговоров как с руководством Азербайджана, так и с властями Армении. Оценив ситуацию, Путин призвал стороны прекратить огонь и провести обмен телами погибших и пленными.
Также глава Путин пригласил на консультации в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Датой проведения переговоров была назначена пятница, 9 октября.
Напомним, что в этот же день в Карабахе попали под обстрел трое российских журналистов. По информации Nation News, один из раненых репортёров находится в тяжёлом состоянии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 05:35
Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
03 октября 2020, 22:10
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.