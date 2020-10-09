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Путин вызвал в Москву глав МИД Армении и Азербайджана
09 октября 2020, 11:05 • 81 • Политика
Владимир Путин обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. Также он позвал в Москву для консультаций глав МИД Армении и Азербайджана.
Президент России Владимир Путин обратился к Армении и Азербайджану в связи с конфликтом стран за Нагорный Карабах. Российский лидер призвал стороны прекратить боевые действия в регионе.
Обращению предшествовала серия телефонных переговоров как с руководством Азербайджана, так и с властями Армении. Оценив ситуацию, Путин призвал стороны прекратить огонь и провести обмен телами погибших и пленными.
Также глава Путин пригласил на консультации в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Датой проведения переговоров была назначена пятница, 9 октября.
Напомним, что в этот же день в Карабахе попали под обстрел трое российских журналистов. По информации Nation News, один из раненых репортёров находится в тяжёлом состоянии.
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