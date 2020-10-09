Путин вызвал в Москву глав МИД Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин обратился к Армении и Азербайджану в связи с конфликтом стран за Нагорный Карабах. Российский лидер призвал стороны прекратить боевые действия в регионе.

Обращению предшествовала серия телефонных переговоров как с руководством Азербайджана, так и с властями Армении. Оценив ситуацию, Путин призвал стороны прекратить огонь и провести обмен телами погибших и пленными.

Также глава Путин пригласил на консультации в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Датой проведения переговоров была назначена пятница, 9 октября.

Напомним, что в этот же день в Карабахе попали под обстрел трое российских журналистов. По информации Nation News, один из раненых репортёров находится в тяжёлом состоянии.