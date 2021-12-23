Путин вызвал разочарование у NYT. А как же Украина?

Президент России Владимир Путин разочаровал NYT в ходе пресс-конференции. Иностранные журналисты не поняли: а как же Украина?

Американская газета The New York Times осталась откровенно разочарована пресс-конференцией Путина. Издание отметило, что обычно президент России уделяет много времени внешнеполитическим вопросам. Однако в этот раз большинство тем касались внутренней повестки, вроде проблем с экономикой и борьбы с коронавирусом.

Американцы же ждали вопросов про "русское вторжение", которое западные СМИ предсказывают весь месяц.

Что отличало комментарии г-на Путина в четверг, так это их ориентация на внутреннюю аудиторию. Западные страны ждали его комментария насчёт противостояния с Украиной,

- пишет NYT.

Отметим, что большая конференция Путина по итогам года длилась 3 часа 56 минут. В этом году президент лично присутствовал на мероприятии, а не выступал по видеосвязи. Однако число журналистов из-за пандемии было ограничено до 500 человек.