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Путин вызвал разочарование у NYT. А как же Украина?
23 декабря 2021, 23:30 • 115 • Политика
Президент России Владимир Путин разочаровал NYT в ходе пресс-конференции. Иностранные журналисты не поняли: а как же Украина?
Американская газета The New York Times осталась откровенно разочарована пресс-конференцией Путина. Издание отметило, что обычно президент России уделяет много времени внешнеполитическим вопросам. Однако в этот раз большинство тем касались внутренней повестки, вроде проблем с экономикой и борьбы с коронавирусом.
Американцы же ждали вопросов про "русское вторжение", которое западные СМИ предсказывают весь месяц.
- пишет NYT.
Отметим, что большая конференция Путина по итогам года длилась 3 часа 56 минут. В этом году президент лично присутствовал на мероприятии, а не выступал по видеосвязи. Однако число журналистов из-за пандемии было ограничено до 500 человек.
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