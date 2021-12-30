В Кремле осветили некоторые подробности подготовки грядущего телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Как подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатива грядущего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом действительно принадлежала Владимиру Путину.

К слову, ранее Белый дом был немало удивлён тем, что разговор запросила именно Москва, ведь ранее в течение года инициаторами звонков были Соединённые Штаты. В Кремле же раскрыли некоторые детали предстоящих переговоров между Путиным и Байденом, о которых не скажет Белый дом.

В частности, Песков уточнил, что в ремя, выбранное для беседы лидеров, "вполне нормальное с учётом разницы во времени". Напомним, переговоры назначены на 23:30 ( мск ) . Для Путина, отметил представитель Кремля, позднее время никогда не было проблемой - он и так "з ачастую в это время очень активно работает".