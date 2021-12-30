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Путин вызвал Байдена на разговор. Раскрыты детали, о которых не скажет Белый дом

30 декабря 2021, 15:20  •  336 • Политика
В Кремле осветили некоторые подробности подготовки грядущего телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Как подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатива грядущего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом действительно принадлежала Владимиру Путину.
К слову, ранее Белый дом был немало удивлён тем, что разговор запросила именно Москва, ведь ранее в течение года инициаторами звонков были Соединённые Штаты. В Кремле же раскрыли некоторые детали предстоящих переговоров между Путиным и Байденом, о которых не скажет Белый дом.
В частности, Песков уточнил, что время, выбранное для беседы лидеров, "вполне нормальное с учётом разницы во времени". Напомним, переговоры назначены на 23:30 (мск). Для Путина, отметил представитель Кремля, позднее время никогда не было проблемой - он и так "зачастую в это время очень активно работает".
Москва же настроена на предстоящий разговор весьма решительно. Объясняя, для чего эта беседа нужна, Песков подчеркнул, что вопросы, которые стоят на повестке дня, - "очень сложная субстанция". Россия за то время, что прошло с последней беседы лидеров, определила свою позицию и изложила в проектах документов. Последние были доведены как до США, так и до европейских стран.

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