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Путин выйдет на связь со страной 20 июня
09 июня 2019, 10:09 • 55 • В России
Сайт президента России официально назвал дату выхода в эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» - глава государства ответит на вопросы россиян в полдень 20 июня.
Традиционная телевизионная "народная пресс-конференция" Путина в этом году пройдет в том же формате, что и прежде. Глава государства ответит на вопросы граждан в самых разных областях, а задавать эти вопросы можно уже сейчас:
- позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи,
- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное мобильное приложение,
- через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.
- непосредственно во время эфира можно выйти на прямую видеосвязь со студией через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».
Бесплатный телефон Единого центра обработки сообщений из любой точки России - 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
Послушать трансляцию Прямой линии можно будет на "Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) и посмотреть на сайте kp.ru.
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