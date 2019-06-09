Путин выйдет на связь со страной 20 июня

Сайт президента России официально назвал дату выхода в эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» - глава государства ответит на вопросы россиян в полдень 20 июня.

Традиционная телевизионная "народная пресс-конференция" Путина в этом году пройдет в том же формате, что и прежде. Глава государства ответит на вопросы граждан в самых разных областях, а задавать эти вопросы можно уже сейчас:

- позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи,

- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное мобильное приложение,

- через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

- непосредственно во время эфира можно выйти на прямую видеосвязь со студией через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».

Бесплатный телефон Единого центра обработки сообщений из любой точки России - 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Послушать трансляцию Прямой линии можно будет на "Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) и посмотреть на сайте kp.ru.