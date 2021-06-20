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Путин выйдет на "Прямую линию": Названы дата и время
20 июня 2021, 02:05 • 5 • Политика
Владимир Путин проведёт "Прямую линию" 30 июня. Программа выйдет в эфир в 12:00.
Президент России Владимир Путин проведёт "Прямую линию" в среду, 30 июня. Глава государства выйдет в прямой эфир ровно в 12:00.
Традиция ежегодно проводить прямой эфир и отвечать на вопросы граждан России сформировалась с 2001 года. Мероприятие проходит почти каждый год. Нынешняя "Прямая линия" станет уже 19-й по счёту.
По словам самого Владимира Путина, "Прямая линия" является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны. Также по итогам разговора с гражданами Путин собирает все их жалобы в особую папку, которая становится "кошмаром" для губернаторов и чиновников.
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