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Путин выведен из строя: Британский анекдот о русских на первой полосе
27 января 2022, 17:55 • 204 • Политика
Президент России Владимир Путин "выведен из строя" после того, как министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала его "отступиться" от Украины.
Британские СМИ пошутили по поводу выступления Трасс в адрес Путина. Британцы в шутку говорят, что "Путин попал в больницу" из-за строгого обращения Трасс, которая сказала президенту России "срочно свернуть" свои военные действия на границе Украины.
Юмористические заголовки на эту тему появились на первых полосах британских изданий.
- пишет "ИноСМИ".
По мнению британских журналистов, врачи рекомендовали Путину реабилитационную программу: "кемпинг на украинской границе, с участием тысяч военнослужащих и тяжёлой артиллерии".
Русские тоже оценили юмор британцев.
- пишет пользователь с ником ВВТ.
Ранее издание News Thump тоже написало, что президента России после заявления Трасс "увезли в больницу с приступом смеха".
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