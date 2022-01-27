Путин выведен из строя: Британский анекдот о русских на первой полосе

Президент России Владимир Путин "выведен из строя" после того, как министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала его "отступиться" от Украины.

Британские СМИ пошутили по поводу выступления Трасс в адрес Путина. Британцы в шутку говорят, что "Путин попал в больницу" из-за строгого обращения Трасс, которая сказала президенту России "срочно свернуть" свои военные действия на границе Украины.

Юмористические заголовки на эту тему появились на первых полосах британских изданий.

В итоге с президентом Путиным случилось то, что медики называют смеховым коллапсом,

- пишет "ИноСМИ".

По мнению британских журналистов, врачи рекомендовали Путину реабилитационную программу: "кемпинг на украинской границе, с участием тысяч военнослужащих и тяжёлой артиллерии".

Русские тоже оценили юмор британцев.

Даже англичанам смешно,

- пишет пользователь с ником ВВТ.

Ранее издание News Thump тоже написало, что президента России после заявления Трасс "увезли в больницу с приступом смеха".