Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

Путин выступит на втором этапе съезда «Единой России» 24 августа

23 августа 2021, 19:10  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин выступит на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, планируется ли выступление Путина на съезде партии во вторник, представитель Кремля ответил утвердительно.
В рамках второй части съезда партии будет утверждена предвыборная программа. В мероприятии примут участие 400 делегатов.
Первую часть предвыборного XX съезда «Единая Россия» провела 19 июня. Тогда была утверждена пятерка лидеров федерального списка и сам список на предстоящих выборах в Госдуму. Так, в первую «пятерку» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева. Партия приняла за основу свою предвыборную программу, окончательно ее утвердит вторая часть съезда.
В воскресенье, 22 августа, глава государства провел встречу с представителями партии, в ходе которой озвучил ряд инициатив по поддержке отдельных категорий граждан.
В частности, на встрече обсуждались модернизация российской авиации, а также предложенные президентом единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. По мнению председателя комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, выплаты станут некоей компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 10:55
Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев
23 августа 2021, 01:45
Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для ми...
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
17 августа 2021, 20:00
Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
17 августа 2021, 14:30
Северная Македония высылала русского дипломата. Но просчиталась
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.