Путин выступит на втором этапе съезда «Единой России» 24 августа

Президент России Владимир Путин выступит на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, планируется ли выступление Путина на съезде партии во вторник, представитель Кремля ответил утвердительно.

В рамках второй части съезда партии будет утверждена предвыборная программа. В мероприятии примут участие 400 делегатов.

Первую часть предвыборного XX съезда «Единая Россия» провела 19 июня. Тогда была утверждена пятерка лидеров федерального списка и сам список на предстоящих выборах в Госдуму. Так, в первую «пятерку» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева. Партия приняла за основу свою предвыборную программу, окончательно ее утвердит вторая часть съезда.

В воскресенье, 22 августа, глава государства провел встречу с представителями партии, в ходе которой озвучил ряд инициатив по поддержке отдельных категорий граждан.

В частности, на встрече обсуждались модернизация российской авиации, а также предложенные президентом единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. По мнению председателя комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, выплаты станут некоей компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.