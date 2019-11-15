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Путин выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине

15 ноября 2019, 20:39  •  66 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине и поприветствовал разведение сил в Донбассе, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
«В принципе, встречи в «нормандском формате» возможны. Но вообще, кроме «нормандского формата», другого механизма (урегулирования ситуации на Украине. — Ред.) нет, поэтому мы — имею в виду Россию — за его сохранение», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Он также прокомментировал разведение сил в Донбассе, отметив, что Россия приветствует как действия украинских властей, так и непризнанных республик.
Первый этап разведения сил между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой состоялся в населенном пункте Золотом с 29 октября по 1 ноября. Отвод сил в Петровском в самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовал 9 ноября. Спустя несколько дней представители ДНР уведомили миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о выведении сил и средств народной милиции республики и «завершении первого трехдневного цикла практических мероприятий на участке разведения № 3 вблизи Петровского».
Так называемый нормандский формат переговоров по разрешению конфликта в Донбассе с участием Франции, России, Германии и представителей Киева существует с июня 2014 года. В настоящее время стороны обсуждают возможность проведения новой встречи с участием лидеров указанных стран.
11 ноября глава украинского МИДа Вадим Пристайко рассказал о примерных датах встречи.

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