|
Путин выступил с тревожным предупреждением к странам G20: "Растут риски"
30 октября 2021, 18:25 • 32 • Политика
Владимир Путин выступил с тревожным предупреждением к странам G20 в рамках саммита. Он обратил внимание на угрозу глобальной инфляции: "Растут риски".
Лидер России Владимир Путин в своей речи в рамках саммита G20 сделал важное предупреждение. Он обратил внимание на угрозу глобальной инфляции.
Русский президент указал на нестабильную финансово-экономическую ситуацию в международном масштабе, повсеместное увеличение стоимости денежных активов и продукции на энергетическом, продовольственном и других рынках.
Ключевым фактором, провоцирующим эти негативные последствия, Путин назвал большие дефициты в бюджетах стран с развитыми экономиками.
- добавил лидер России.
В связи с этим он призвал власти государств бросить все усилия на то, чтобы помешать развитию стагфляции. В частности, он сказал о необходимости стабилизировать бюджетную политику.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2021, 12:05
|
29 октября 2021, 00:25
|
24 октября 2021, 21:50
|
30 октября 2021, 01:30
|
25 октября 2021, 17:05
|
26 октября 2021, 07:40
|
25 октября 2021, 09:30