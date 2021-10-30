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Путин выступил с тревожным предупреждением к странам G20: "Растут риски"

30 октября 2021, 18:25  •  32 • Политика
Владимир Путин выступил с тревожным предупреждением к странам G20 в рамках саммита. Он обратил внимание на угрозу глобальной инфляции: "Растут риски".
Лидер России Владимир Путин в своей речи в рамках саммита G20 сделал важное предупреждение. Он обратил внимание на угрозу глобальной инфляции.
Русский президент указал на нестабильную финансово-экономическую ситуацию в международном масштабе, повсеместное увеличение стоимости денежных активов и продукции на энергетическом, продовольственном и других рынках.
Ключевым фактором, провоцирующим эти негативные последствия, Путин назвал большие дефициты в бюджетах стран с развитыми экономиками.
Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство,
- добавил лидер России.
В связи с этим он призвал власти государств бросить все усилия на то, чтобы помешать развитию стагфляции. В частности, он сказал о необходимости стабилизировать бюджетную политику.

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