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Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
22 октября 2021, 01:35 • 86 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что обязательная вакцинация возможно только тогда, когда она внесена в национальный календарь. Такое заявление глава государства сделал 21 октября на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай».
При этом он отметил, что в России вакцинация не внесена в национальный календарь, из чего следует, что она не носит обязательный характер.
«Дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему — любое навязанное решение можно обойти», — подчеркнул президент.
По состоянию на 21 октября, с начала пандемии в России выявлено 8 131 164 случая коронавируса, в том числе 36 339 — за последние сутки. Число летальных исходов составило 227 389, выздоровели 7 091 607 граждан.
20 октября Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней до 30 октября и продлить их после 7 ноября при необходимости.
Также президент поручил расширить объемы тестирования на COVID-19 и указал на необходимость наращивать темпы вакцинации. По его словам, лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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