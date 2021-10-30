Путин выступил на G20: президент обратился к странам с призывом

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава РФ стремится стабилизировать обстановку в мировом пространстве

Сегодня, 30 октября, российский лидер Владимир Путин выступил на саммите "большой двадцатки". Глава россиян воздержался от очной поездки в Рим, где проходит мероприятие, и пообщался с коллегами посредством видеосвязи. В своей речи наш президент призвал государства заняться вопросом о взаимном признании сертификатов о прививке от COVID-19.



Российский главнокомандующий подчеркнул, что решение вопроса о признании национальных сертификатов позволит существенно облегчить жизнь жителям всех государств. Владимир Владимирович обратил внимание, что в большинстве вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции, позиция Москвы совпадает с мнением представителей стран "двадцатки".

В таких условиях государствам давно пора сообща работать на благо жителей планеты. Путин также отметил, что представителям Всемирной организации здравоохранения нужно поторопиться с принятием решений по безопасности препаратов от COVID-19. Также игрокам международной арены следует совместно разработать механизмы по усовершенствованию вакцин. Путин напомнил, что инфекция активно мутирует.

Владимир Владимирович не забыл упомянуть о высокой эффективности нашего препарата. Глава государства подчеркнул, что "Спутник V" уже продемонстрировал существенные успехи в борьбе с COVID-19 и доказал свою безопасность.

Глава России также затронул еще одну важную проблему человечества. Он напомнил, что из-за недобросовестной конкуренции многие государства до сих пор не получили возможность закупить препараты от коронавируса.

После этого Владимир Владимирович рассказал мировому сообществу об успехах нашей страны. Путин сообщил, что государство сумело нормализовать свою макроэкономическую политику, и российский бюджет в этом году будет профицитным.

Глава России не обошел своим вниманием проблемы энергетического рынка. Путин подчеркнул, что его стабильность зависит не только от действий поставщиков, но и от поведения потребителей ресурсов.

К слову, недавно шаги России по урегулированию энергокризиса в Европе восхитили британцев.