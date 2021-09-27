Путин высоко оценил «боевой накал» совещания в правительстве

Президент России Владимир Путин высоко оценил «боевой накал» совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил он по видеосвязи на встрече с руководством правительства после совещания премьер-министра с его заместителями.

«Я вот сейчас слышал, не специально подслушивал, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а наоборот, находится явно на подъеме», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что «работа на марше» такой и должна быть.

«Избирательная кампания закончилась, а это очень важный этап в жизни страны — формирование высшего представительного органа власти», — заключил президент.

Ранее в этот день Путин призвал правительство страны плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме. Он поблагодарил кабмин за большую работу в ходе избирательной кампании и подчеркнул, что после внесения поправок в Конституцию страны роль взаимодействия между парламентом и правительством возросла.

В тот же день российский лидер в ходе встречи с «пятеркой» из списка «Единой России» поздравил политсилу с победой на выборах. Он отметил, что такая убедительная победа является свидетельством доверия избирателей партии.

В «пятерку» вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

25 сентября президент РФ назвал прошедшие выборы в Госдуму легитимными и открытыми.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).