Путин высказался Силуанову о "денюжках": "Сейчас всё-таки сделаю"

Президент России Владимир Путин перед пленарным заседанием на ВЭФ высказал главе Минфина Антону Силуанову, что думает о "денюжках" и обратном акцизе для авиационного топлива.

В преддверии главного события дня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин обсудил с чиновниками вопросы, которые поднимались накануне. В том числе зашла речь и об обратном акцизе для авиационного топлива.

Глава государства напрямую обратился к министру финансов Антону Силуанову, заметив, что это "здравое предложение".

"Антон Германович, я этого не делаю, но сейчас всё-таки сделаю, - высказался Путин, обращаясь к главе Минфина. - Я понимаю, что это - денюжки. Но тем не менее если мы хотим поддержать перевозки, то это существенная мера".

В ответ министру пришлось согласиться, признав, что "это просто увеличит компенсацию из бюджета".