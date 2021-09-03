Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / Политика

Путин высказался Силуанову о "денюжках": "Сейчас всё-таки сделаю"

03 сентября 2021, 09:05  •  132 • Политика
Президент России Владимир Путин перед пленарным заседанием на ВЭФ высказал главе Минфина Антону Силуанову, что думает о "денюжках" и обратном акцизе для авиационного топлива.
В преддверии главного события дня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин обсудил с чиновниками вопросы, которые поднимались накануне. В том числе зашла речь и об обратном акцизе для авиационного топлива.
Глава государства напрямую обратился к министру финансов Антону Силуанову, заметив, что это "здравое предложение".
"Антон Германович, я этого не делаю, но сейчас всё-таки сделаю, - высказался Путин, обращаясь к главе Минфина. - Я понимаю, что это - денюжки. Но тем не менее если мы хотим поддержать перевозки, то это существенная мера".
В ответ министру пришлось согласиться, признав, что "это просто увеличит компенсацию из бюджета".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





132
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 03:35
"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать лидером Европы
03 сентября 2021, 07:15
Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопрос...
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 03:35
"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
29 августа 2021, 09:00
Россия отказывается от услуг учителей
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.