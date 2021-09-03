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Путин высказался Силуанову о "денюжках": "Сейчас всё-таки сделаю"
03 сентября 2021, 09:05 • 132 • Политика
Президент России Владимир Путин перед пленарным заседанием на ВЭФ высказал главе Минфина Антону Силуанову, что думает о "денюжках" и обратном акцизе для авиационного топлива.
В преддверии главного события дня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин обсудил с чиновниками вопросы, которые поднимались накануне. В том числе зашла речь и об обратном акцизе для авиационного топлива.
Глава государства напрямую обратился к министру финансов Антону Силуанову, заметив, что это "здравое предложение".
"Антон Германович, я этого не делаю, но сейчас всё-таки сделаю, - высказался Путин, обращаясь к главе Минфина. - Я понимаю, что это - денюжки. Но тем не менее если мы хотим поддержать перевозки, то это существенная мера".
В ответ министру пришлось согласиться, признав, что "это просто увеличит компенсацию из бюджета".
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