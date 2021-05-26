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Путин высказался об обязательной вакцинации
26 мая 2021, 19:00 • 200 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации населения от COVID-19. Он объяснил, чем грозит отсутствие прививки.
Президент России Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации населения от COVID-19. Он объяснил, чем грозит отсутствие прививки.
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