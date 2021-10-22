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Путин высказался о законе об иноагентах

22 октября 2021, 05:40  •  36 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. Такое мнение он высказал в четверг, 21 октября, в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Нет, конечно. Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их, иностранных агентов, у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос, нет ли вероятности, что в России средства массовой информации будут записываться в иностранные агенты «ковровым образом».
По его словам, опасность этого сильно преувеличена.
Также российский лидер согласился, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.
«Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз посмотреть эти размытые критерии. <...> Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», — заключил он.
30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова.
27 августа Песков сообщил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.
30 апреля Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.
В конце декабря 2020 года глава государства подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.
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