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Путин высказался о возможном преемнике

14 июня 2021, 17:40  •  135 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны и ждет того же от своего преемника. Полная версия интервью 14 июня опубликована на сайте Кремля.
«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил глава государства.
Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.
«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава Богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», — подчеркнул Путин.
В июне 2019 года российский лидер дал интервью газете Financial Times, в ходе которого речь также зашла о выборе преемника. Тогда глава государства отмечал, что размышляет о том, кто его сменит на посту, с 2000 года. Он также говорил, что ситуация постоянно меняется, но выбор в конечном итоге должен быть за гражданами России.
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