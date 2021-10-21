Путин высказался о современной войне: "Не прекращается"

В ходе Валдайского форума президент России указал на отличительную особенность современных войн.

Президент России Владимир Путин заявил, что современные войны сегодня - это не то, что было в прошлые времена. Если раньше война заканчивалась и был победитель, то сейчас всё иначе.

Сейчас противостояние лишь меняет форму.

В ходе выступления на "Валдае" Путин объяснил всё на простом примере - войны во Вьетнаме.

"Поражение США во вьетнамской войне не привело к тому, что Вьетнам превратился в чёрную дыру. Даже наоборот - там возникла успешно развивающаяся государственность, опиравшаяся на поддержку, правда, сильного союзника", - заявил он. Однако при текущем положении дел война не заканчивается победой для одного и поражением для другого.

"Сейчас всё иначе. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум", - заявил президент.

Ранее глава государства заявил, что мир столкнулся с концептуальным, цивилизационным кризисом. Он уточнил, что до сих пор в мире не удалось обрести опору нового баланса, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под ног.