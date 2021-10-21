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Путин высказался о современной войне: "Не прекращается"
21 октября 2021, 19:45 • 50 • Политика
В ходе Валдайского форума президент России указал на отличительную особенность современных войн.
Президент России Владимир Путин заявил, что современные войны сегодня - это не то, что было в прошлые времена. Если раньше война заканчивалась и был победитель, то сейчас всё иначе.
Сейчас противостояние лишь меняет форму.
В ходе выступления на "Валдае" Путин объяснил всё на простом примере - войны во Вьетнаме.
"Поражение США во вьетнамской войне не привело к тому, что Вьетнам превратился в чёрную дыру. Даже наоборот - там возникла успешно развивающаяся государственность, опиравшаяся на поддержку, правда, сильного союзника", - заявил он. Однако при текущем положении дел война не заканчивается победой для одного и поражением для другого.
"Сейчас всё иначе. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум", - заявил президент.
Ранее глава государства заявил, что мир столкнулся с концептуальным, цивилизационным кризисом. Он уточнил, что до сих пор в мире не удалось обрести опору нового баланса, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под ног.
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