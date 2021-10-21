Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
Главная / Политика

Путин высказался о современной войне: "Не прекращается"

21 октября 2021, 19:45  •  50 • Политика
В ходе Валдайского форума президент России указал на отличительную особенность современных войн.
Президент России Владимир Путин заявил, что современные войны сегодня - это не то, что было в прошлые времена. Если раньше война заканчивалась и был победитель, то сейчас всё иначе.
Сейчас противостояние лишь меняет форму.
В ходе выступления на "Валдае" Путин объяснил всё на простом примере - войны во Вьетнаме.
"Поражение США во вьетнамской войне не привело к тому, что Вьетнам превратился в чёрную дыру. Даже наоборот - там возникла успешно развивающаяся государственность, опиравшаяся на поддержку, правда, сильного союзника", - заявил он. Однако при текущем положении дел война не заканчивается победой для одного и поражением для другого.
"Сейчас всё иначе. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум", - заявил президент.
Ранее глава государства заявил, что мир столкнулся с концептуальным, цивилизационным кризисом. Он уточнил, что до сих пор в мире не удалось обрести опору нового баланса, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под ног.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





50
Источник
Похожие новости
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по газу
21 октября 2021, 13:55
Баранец объяснил, чем страшна украинская армия: "Вчера по мобильнику разговаривал с Мао Цзэдуном"
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщик...
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по...
21 октября 2021, 13:55
Баранец объяснил, чем страшна украинская армия: "Вчера по мобильнику разговарива...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.