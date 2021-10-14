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Путин высказался о Навальном. Хватило двух фраз

14 октября 2021, 03:25  •  66 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался об Алексее Навальном. Хватило всего двух фраз, чтобы обозначить позицию о блогере и оппозиционере, отбывающем в колонии назначенное судом наказание.
"Он нарушил закон. Мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - заявил Владимир Путин.
Вопрос представительницы телеканала CNBC касался готовности изменить "не самые лучшие условия для жизни" Навального в тюрьме.
Президент России согласился, что условия действительно не самые лучшие, однако Навальный не один такой. Этим он дал понять, что в России одинаковое отношение ко всем, кто нарушил закон.
В том же интервью Путин сделал заявление о своём следующем сроке.

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