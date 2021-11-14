Путин высказался о либерализме в России

Если под либерализмом понимается свобода мысли, свобода выбора, то в России всегда это было, есть и будет. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, конкурентоспособность, будущее, если у нее нет такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли.

Поэтому, по его словам, если говорить с современных позиций, то дискуссия между славянофилами и западниками «немножко поверхностная». Более того, президент призвал сначала определиться с содержанием понятий «либерал» и «либеральная мысль».

Кроме того, Путин заявил, что если российские либералы действительно хотят добра своей стране, то им легко будет найти общий язык и с так называемыми почвенниками и славянофилами.

«И славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, то у них цель-то общая. Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели», — объяснил президент.

25 сентября Путин заявил, что в России развивается демократия. Об этом свидетельствуют результаты прошедших в сентябре выборов в Госдуму РФ. Как отметил Путин, впервые с 1999 года в Госдуму прошла пятая партия. Это, по словам главы государства, сигнализирует о том, что у каждого есть шанс заявить о себе.

При этом 3 сентября глава государства отметил недопустимость насильственного навязывания демократических ценностей какому-либо народу. Он отметил, что это может привести к глобальным изменениям в мировой экономике.

20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер придерживается идеи, что «всё должно быть в интересах России и для россиян». Он отметил, что идеи либерализма весьма близки президенту, однако «либерализм либерализму рознь». Песков также добавил, что любой либерализм может основываться «только на национальных особенностях государства» и не может быть универсален.