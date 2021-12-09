Путин высказался о чувстве стыда у чиновников и "язвах капитализма"

На Совете по правам человека Владимир Путин высказался о бездомных и крушении капиталистического строя. А также о чувстве стыда, которое должны испытывать чиновники.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с членами Совета по правам человека в том числе высказался о бездомных, отметив, что в Советском Союзе явление называли "язвами капитализма".

Все, кто родом из советского прошлого, слушают и вспоминают, что в Советском Союзе мы это называли "язвы капитализма", которых социалистическая система практически лишена.

О проблеме Путин говорил и на Валдайском клубе, о чём напомнил сам. Президент полагает, что классический капитализм исчезает с международной арены, поскольку слишком многое в этой системе вызывает противоречия. И, безусловно, такой строй постепенно изживёт себя полностью, добавил Путин.