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Путин высказался о чувстве стыда у чиновников и "язвах капитализма"

09 декабря 2021, 17:35  •  130 • Политика
На Совете по правам человека Владимир Путин высказался о бездомных и крушении капиталистического строя. А также о чувстве стыда, которое должны испытывать чиновники.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с членами Совета по правам человека в том числе высказался о бездомных, отметив, что в Советском Союзе явление называли "язвами капитализма".
Все, кто родом из советского прошлого, слушают и вспоминают, что в Советском Союзе мы это называли "язвы капитализма", которых социалистическая система практически лишена.
О проблеме Путин говорил и на Валдайском клубе, о чём напомнил сам. Президент полагает, что классический капитализм исчезает с международной арены, поскольку слишком многое в этой системе вызывает противоречия. И, безусловно, такой строй постепенно изживёт себя полностью, добавил Путин.
В нашей жизни сегодня, когда мы сталкиваемся с этими явлениями, разрушенными человеческими судьбами, чувство стыда должно возникать у всех, - сказал Путин, не исключив из этого ряда и чиновников.

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