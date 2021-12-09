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Путин высказался о чувстве стыда у чиновников и "язвах капитализма"
09 декабря 2021, 17:35 • 130 • Политика
На Совете по правам человека Владимир Путин высказался о бездомных и крушении капиталистического строя. А также о чувстве стыда, которое должны испытывать чиновники.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с членами Совета по правам человека в том числе высказался о бездомных, отметив, что в Советском Союзе явление называли "язвами капитализма".
О проблеме Путин говорил и на Валдайском клубе, о чём напомнил сам. Президент полагает, что классический капитализм исчезает с международной арены, поскольку слишком многое в этой системе вызывает противоречия. И, безусловно, такой строй постепенно изживёт себя полностью, добавил Путин.
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