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Путин вышел в виртуальную реальность

23 января 2019, 19:39  •  73 • В России

В историческом здании Московского государственного университета на Моховой готовились показать Владимиру Путину товар лицом. Не только рассказать о том, чего планирует достичь крупнейший вуз страны, но и продемонстрировать уже сделанное. Причем разброс был огромный. Например, в музее антропологии МГУ ему показали покров на раку святого Зосимы Соловецкого. Почти детективная находка была сделана два года назад во время изучения древнеегипетских мумий, хранящихся в музее. Покров основателя Соловецкого монастыря был отреставрирован специалистами и теперь будет передан православной церкви.

Тут же по соседству располагался портал в виртуальный мир. Студенты предложили президенту примерить шлем дополненной реальности. Собственно, Путину подобное предлагали уже не раз, но согласился попробовать он впервые.

- Вот тут резкость, а тут что? - крутил он в руках шлем-маску, изучая настройки.

- Вы можете покрутить головой и дальше посмотреть, что происходит, - советовали Путину студенты, когда глава государства шлем все же надел.

Ничего особенного в шлеме, впрочем, не происходило - внутри был тот же самый антопологический музей, что и снаружи, только в цифровом виде.

- Ну да, - с пониманием вернул шлем президент.

В зале заседаний его уже ждали члены попечительского совета. Ректор МГУ Виктор Садовничий свою обзорную лекцию о главном университете России начал еще с Екатерины II. И даже рассказал историю, как императрица подарила в знак благодарности построившему здание для университета архитектору Казакову свои перчатки.

- Хороший пример! - тут же отреагировал Путин. - Надо взять на вооружение.

Обсуждая ситуацию в МГУ и российском высшем образовании вообще, глава государства призвал всех сконцентрироваться. Например, ускорить создание научного центра, который объединит потенциал МГУ, Академии наук и бизнеса.

Президент России Владимир Путин посетил здание Московского государственного университета на Моховой улице.Фото: REUTERS

- Динамика технологических изменений очень высокая, и сегодня мало просто двигаться вперёд, - сказал президент. - Нужно, стремительно наращивать темп и стремительно улучшать свои позиции. Чтобы оставаться лидером, университету нужно постоянно стремиться к обновлению, сохраняя фундаментальность, лучшие традиции.

Путин обратил внимание, что недопустимо распылять усилия - создавая в вузе параллельные структуры.

- Когда изучают смежные дисциплины на разных кафедрах, это, наверное, неплохо: с разных сторон на проблему смотрят, но когда идёт просто клонирование кафедр и факультетов по одним и тем же специальностям, наверное, здесь возникают издержки. Часто сложно удержаться от этого клонирования, потому что и люди хорошие и заслуженные, и нужно под них что-то создать, но всё-таки руководствоваться нужно прежде всего интересами дела и стремиться к конечному результату. Вот образование экономиста можно получить сразу на трёх факультетах МГУ, менеджера – на семи. При этом дипломы одинаковые, а знания разные?

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