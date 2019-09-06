Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве Мугабе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-президента государства Роберта Габриэля Мугабе. Телеграмма опубликована в пятницу, 6 сентября, на сайте Кремля.

В тексте говорится, что с именем Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве.

Российский лидер отметил, что Мугабе внес большой личный вклад в построение институтов зимбабвийской государственности и в борьбу за независимость государства, передает RT.

«В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — указано в телеграмме.

Мугабе скончался 6 сентября в одной из клиник Сингапура в возрасте 95 лет. По словам источников, причиной смерти стал рак предстательной железы.

Роберт Мугабе стал главой правительства Зимбабве в 1980 году. В 1987 году он стал президентом государства и возглавлял ее на протяжении 30 лет. В конце ноября 2017 года его отстранили от власти в результате военного переворота. Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва.

Мугабе согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования и ежемесячную пенсию в размере около $150 тыс.