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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве Мугабе

06 сентября 2019, 20:54  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-президента государства Роберта Габриэля Мугабе. Телеграмма опубликована в пятницу, 6 сентября, на сайте Кремля.
В тексте говорится, что с именем Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве.
Российский лидер отметил, что Мугабе внес большой личный вклад в построение институтов зимбабвийской государственности и в борьбу за независимость государства, передает RT.
«В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — указано в телеграмме.
Мугабе скончался 6 сентября в одной из клиник Сингапура в возрасте 95 лет. По словам источников, причиной смерти стал рак предстательной железы.
Роберт Мугабе стал главой правительства Зимбабве в 1980 году. В 1987 году он стал президентом государства и возглавлял ее на протяжении 30 лет. В конце ноября 2017 года его отстранили от власти в результате военного переворота. Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва.
Мугабе согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования и ежемесячную пенсию в размере около $150 тыс.

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