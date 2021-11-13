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Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
13 ноября 2021, 01:35 • 82 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Текст телеграммы будет в ближайшее время опубликован на сайте Кремля», — сказал представитель Кремля.
Чазов скончался в возрасте 92 лет. Министерство здравоохранения РФ выразило глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, передает RT.
В ведомстве напомнили, что Чазов является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней, сообщается на сайте kp.ru. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе.
Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с кончиной академика РАН. Она отметила, что благодаря ему была создана самая совершенная в мире система лечения больных инфарктом миокарда.
Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Ученый был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.
Чазов стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Кроме того, он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, получил четыре ордена Ленина.
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