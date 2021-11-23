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Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии после ДТП

23 ноября 2021, 18:20  •  173 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому после крупного ДТП, в котором погибли по меньшей мере 45 человек, включая 12 детей.
«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной 23 ноября на сайте Кремля.
Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
ДТП с туристическим автобусом в Болгарии произошло ночью 23 ноября на трассе София–Благоевград. По неподтвержденной информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение, из-за этого пассажиры оказались заблокированы в кабине. Транспортное средство загорелось.
Всего в автобусе ехали 52 человека, две женщины и пятеро мужчин выжили, они госпитализированы.
По предварительным данным, автобус возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию.
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