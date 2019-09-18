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Путин выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

18 сентября 2019, 22:09  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет провести встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.
«Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем КНР в рамках двух крупных мероприятий — БРИКС и АТЭС», — сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Также российский президент попросил передать председателю КНР наилучшие пожелания.
11-й саммит БРИКС пройдет 13–14 ноября в городе Бразилиа. Встречи глав государств и правительств БРИКС пройдут во дворце «Итамарати», где располагается бразильский МИД.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2019 году состоится в Чили.

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