Путин выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет провести встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем КНР в рамках двух крупных мероприятий — БРИКС и АТЭС», — сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Также российский президент попросил передать председателю КНР наилучшие пожелания.

11-й саммит БРИКС пройдет 13–14 ноября в городе Бразилиа. Встречи глав государств и правительств БРИКС пройдут во дворце «Итамарати», где располагается бразильский МИД.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2019 году состоится в Чили.