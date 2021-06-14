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Путин выразил надежду на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
14 июня 2021, 17:40 • 61 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью. Об этом глава государства рассказал в интервью NBC, фрагменты которого опубликованы в понедельник, 14 июня.
«Это наша большая надежда, что мы сможем начать этот процесс с нашими партнерами в США», — отметил он.
Также российский лидер подчеркнул, что обвинения в адрес российских хакеров или самой Российской Федерации, якобы стоящих за кибератаками в США, являются фарсом. По словам Путина, подобные заявления бездоказательны.
Ранее, 9 июня, президент США Джо Байден сообщил, что не знает, удастся ли ему и Владимиру Путину достичь договоренности в кибербезопасности. Встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что Байден в ходе саммита расскажет о реакции Соединенных Штатов на предложения российской стороны по сотрудничеству в киберпространстве.
В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал «Известиям», что при наличии совместной работы российских, американских и европейских спецслужб в вопросах борьбы с хакерами возможно «навести порядок» в сфере кибербезопасности.
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