Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что после выборов в Госдуму «Единая Россия» сохранит свои позиции. Об этом он заявил 22 августа на встрече с представителями партии.

«Я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», — сказал глава государства.

Путин добавил, что программа партии является живым документом, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране.

Российский лидер также указал на то, что сделанное этой партией помогло пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира. Путин подчеркнул, что в России практически полностью восстановили докризисный уровень экономики.

21 июня Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова 16 июля отмечала, что выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными и открытыми.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.