Путин выразил надежду на слаженную работу кабмина и ГД после выборов

Президент России Владимир Путин выразил надежду на слаженную работу правительства и нижней палаты парламента после формирования ее обновленного состава.

По словам российского лидера, от этого напрямую зависит эффективность принимаемых на государственном уровне решений.

«Я знаю, что [партия] «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат», — сказал Путин на совещании с правительством России и руководством ЕР.

В августе Путин заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. Также глава государства выразил уверенность, что преемственность в работе Госдумы важна. По словам Путина, в парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, но также есть необходимость появления новых лиц. Российский лидер подчеркнул, что новое поколение депутатов должно «заявлять о себе и должно быть поддержано».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.