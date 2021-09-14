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Путин выразил надежду на слаженную работу кабмина и ГД после выборов
14 сентября 2021, 17:20 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил надежду на слаженную работу правительства и нижней палаты парламента после формирования ее обновленного состава.
По словам российского лидера, от этого напрямую зависит эффективность принимаемых на государственном уровне решений.
«Я знаю, что [партия] «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат», — сказал Путин на совещании с правительством России и руководством ЕР.
В августе Путин заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. Также глава государства выразил уверенность, что преемственность в работе Госдумы важна. По словам Путина, в парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, но также есть необходимость появления новых лиц. Российский лидер подчеркнул, что новое поколение депутатов должно «заявлять о себе и должно быть поддержано».
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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