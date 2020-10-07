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Путин выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Киргизии

07 октября 2020, 14:10  •  60 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что происходящие в Киргизии протесты после парламентских выборов не могут не вызывать беспокойства.
При этом российский лидер в интервью «России-24» отметил, что в Москве надеются на мирное разрешение конфликта.
«Совсем недавно прошли выборы в парламент [Киргизии]. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, не может нас не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Надеемся на то, что восстановится нормальный политический процесс», — подчеркнул президент в интервью, опубликованном в среду, 7 октября.
Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. На следующий день несогласные с результатами голосования представители политических партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов, вывели на улицы своих сторонников.
Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.
Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков после произошедшего подали в отставку 6 октября. ЦИК признала результаты голосования недействительными. Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов, был назначен врио премьер-министра республики. Тогда же лидерами оппозиционных партий был создан первый координационный совет, а затем и второй.
По данным республиканского минздрава, в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек.

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