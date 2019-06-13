Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «МИР».

Глава государства заявил, что не может дать никакой оценки деятельности новоизбранного украинского президента.

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил Путин.

В это же время, говоря об отношениях России и Украины, он заявил, что страны рано или поздно восстановят контакты во всех сферах.

7 июня на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что он не отказывается от встречи с Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.