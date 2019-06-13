Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США восхитились русским пистолетом
Пушков назвал единственный ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ: Полностью...
В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным
"У нас есть для вас кое-что получше": Трамп пытается выбить "Севе...
Главная / Политика

Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента

13 июня 2019, 10:09  •  28 • Политика
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «МИР».
Глава государства заявил, что не может дать никакой оценки деятельности новоизбранного украинского президента.
«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил Путин.
В это же время, говоря об отношениях России и Украины, он заявил, что страны рано или поздно восстановят контакты во всех сферах.
7 июня на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что он не отказывается от встречи с Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
13 июня 2019, 08:09
Путин заявил, что Россия поддержит Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии
13 июня 2019, 00:24
В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным
12 июня 2019, 21:09
"Позиция тотального абсурда": Захарова - о заявлении Болтона про распространение Россией слухов о разногласиях в Белом доме
12 июня 2019, 11:24
Токаев принёс присягу перед народом Казахстана и вступил в должность президента
12 июня 2019, 22:24
Кремль не располагает подтверждением США о готовности Трампа к встрече с Путиным
12 июня 2019, 11:24
Пушков оценил призыв Макрона наладить отношения с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вступлении в Евросоюз
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
09 июня 2019, 20:12
Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
09 июня 2019, 02:09
Оставшийся без власти Плахотнюк объявил о государственном перевороте
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способны Медведчук и Бойко
07 июня 2019, 20:39
«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.