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Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента
13 июня 2019, 10:09 • 28 • Политика
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «МИР».
Глава государства заявил, что не может дать никакой оценки деятельности новоизбранного украинского президента.
«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил Путин.
В это же время, говоря об отношениях России и Украины, он заявил, что страны рано или поздно восстановят контакты во всех сферах.
7 июня на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что он не отказывается от встречи с Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
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