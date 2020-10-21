Путин выразил Макрону соболезнования из-за жестокого убийства учителя

Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе Парижа.

В разговоре российский лидер сообщил коллеге о подвижках в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Главы государств условились придерживаться тесной координации по линии Минской группы ОБСЕ и Совбеза ООН.

Также Президент РФ принёс соболезнования главе Пятой республики в связи с недавним жестоким убийством французского учителя.

Макрон и Путин выразили готовность активизировать усилия по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии, уточнили в Кремле.

Напомним, в пригороде Парижа вооружённый мужчина убил и обезглавил преподавателя, который показал на уроке в качестве примера свободы самовыражения карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был ликвидирован полицейскими в городе Эраньи.