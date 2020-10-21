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Путин выразил Макрону соболезнования из-за жестокого убийства учителя
21 октября 2020, 02:45 • 8 • Политика
Французский лидер Эммануэль Макрон позвонил в Кремль обсудить внешнеполитические вопросы. В ходе беседы политики затронули тему Нагорного Карабаха. Также Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге в связи с жестоким убийством учителя.
Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе Парижа.
В разговоре российский лидер сообщил коллеге о подвижках в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Главы государств условились придерживаться тесной координации по линии Минской группы ОБСЕ и Совбеза ООН.
Также Президент РФ принёс соболезнования главе Пятой республики в связи с недавним жестоким убийством французского учителя.
Макрон и Путин выразили готовность активизировать усилия по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии, уточнили в Кремле.
Напомним, в пригороде Парижа вооружённый мужчина убил и обезглавил преподавателя, который показал на уроке в качестве примера свободы самовыражения карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был ликвидирован полицейскими в городе Эраньи.
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