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Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
21 февраля 2020, 23:39 • 69 • Политика
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в сирийской провинции Идлиб.
"В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося в пятницу вечером.
"Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - подчеркивает Кремль.
Лидеры двух стран условились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, нацеленные на снижение напряженности в сирийской провинции. "Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы. Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме", - указывает пресс-служба.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.
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