Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

"В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося в пятницу вечером.

"Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - подчеркивает Кремль.

Лидеры двух стран условились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, нацеленные на снижение напряженности в сирийской провинции. "Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы. Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме", - указывает пресс-служба.



Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. "Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции 19 января с.г", - заявили в пресс-службе.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.