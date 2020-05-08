|
Путин выпустил обращение для Европы
08 мая 2020, 18:10 • 98 • Политика
Президент сделал важное заявление накануне Дня Победы
Российский лидер Владимир Путин обратился к европейцам с посланием на 75-летие годовщины освобождения Европы. Речь президента показали по австрийскому телевидению. В выступлении он отметил, что Россия чтит вклад ее союзников в войне с нацистами и всегда будет помнить тех, кто погиб в битве.
Видеообращение показали в эфире телеканалу ORF2.
Путин отметил, что Советскому союзу войну навязали. Нацисты напали исподтишка и в один миг перечеркнули весь мир. Он также напомнил, как весной 1945 г. советские войска брали Берлин.
"Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны",– сказал он.
Путин поблагодарил австрийцев за то, что уважают память и не разрушают памятники советским войнам-освободителям. Он вспомнил всех пострадавших в этой кровопролитной войне.
В заключение он отметил, что путь советских людей был героическим и жертвенным.
Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир,
– цитирует его пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин готовит обращение к россиянам на 9 мая. По плану его покажут днем по центральным каналам.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2020, 15:10
|
07 мая 2020, 04:10
|
03 мая 2020, 07:10
|
01 мая 2020, 20:10
|
04 мая 2020, 08:10
|
06 мая 2020, 03:10
|
06 мая 2020, 05:10