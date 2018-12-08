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Путин выполнил желание больной девочки
08 декабря 2018, 22:24 • 115 • В России
Первый тяжело больной ребенок из пяти, чьи желания Владимир Путин пообещал выполнить на форуме «Доброволец», исполнил свою мечту. Вероника Макарова очень хотела побывать на настоящей киностудии, и уже через два дня после того, как президент узнал о ее желании, она оказалась на экскурсии на «Мосфильме». Сопровождал Веронику и ее семью лично директор киноконцерна Карен Шахназаров.
Но и на этом сюрпризы не закончились. Владимир Путин после выступления на съезде «Единой России» прямо из одного залов конгресс-центра позвонил девочке.
- Вероника, привет! - сказал он. - Где ты находишься? Как себя чувствуешь? Все в порядке?
Девочка рассказала о своих впечатлениях.
- Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, - продолжил Путин. - Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья!
Владимир Путин поговорил по телефону с Вероникой Макаровой.
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