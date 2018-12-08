Путин выполнил желание больной девочки

Первый тяжело больной ребенок из пяти, чьи желания Владимир Путин пообещал выполнить на форуме «Доброволец», исполнил свою мечту. Вероника Макарова очень хотела побывать на настоящей киностудии, и уже через два дня после того, как президент узнал о ее желании, она оказалась на экскурсии на «Мосфильме». Сопровождал Веронику и ее семью лично директор киноконцерна Карен Шахназаров.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Владимир Путин после выступления на съезде «Единой России» прямо из одного залов конгресс-центра позвонил девочке.

- Вероника, привет! - сказал он. - Где ты находишься? Как себя чувствуешь? Все в порядке?

Девочка рассказала о своих впечатлениях.

- Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, - продолжил Путин. - Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья!

Владимир Путин поговорил по телефону с Вероникой Макаровой.